Analist Yusuf Topçu: Sıfır faiz ortamında risk 2. plana atılıyor

Analist Yusuf Topçu A Para’da piyasaların gündemini değerlendirdi. Topçu, borsaların ileriye gitmeye devam ettiğini ve kurumsal fon yöneticilerinin mevcut durumda risk alabildiğini ifade ederek, “Sıfır faiz ortamında risk 2. plana atılıyor” dedi.