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OTOMATİK OYNAT
12:01
Asgari ücret 2022 netleşti! Peki AGİ nasıl hesaplanacak? 20.12.2021 | 15:38
02:09
Borsalardaki yükseliş trendi sürecek mi? 20.12.2021 | 15:34
05:01
SON DAKİKA | Merkez Bankası 4. kez faiz indirime gitti 16.12.2021 | 14:33
02:54
SON DAKİKA | Merkez Bankası döviz kurları için bir kez daha harekete geçti 13.12.2021 | 13:58
13:07
Sanayi üretimi 17 aydır artıyor! 13.12.2021 | 11:37
16:40
Borsa İstanbul 2000 puanı aştı! BIST 100 endeksinde rekorlar serisi 08.12.2021 | 10:55
05:43
Ekonomist Belgin Maviş: Ben rekor peşindeyim diyen bir borsa var 03.12.2021 | 10:56
03:58
SON DAKİKA | Kasım enflasyon rakamları geldi: TÜİK açıkladı 03.12.2021 | 10:11
01:35
03:38
03:33
Tuna Çetinkaya: Borsa İstanbul'da iyimser havanın dışına çıkılmadı 28.11.2021 | 12:01
03:33
Fed faiz artırımı için harekete geçecek mi? 28.11.2021 | 11:58
03:52
Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul dolar bazında hala çok ucuz 28.11.2021 | 11:55
03:11
Petrol fiyatlarında düşüş sürecek mi? 28.11.2021 | 11:51
18:30
Bakan Dönmez: 4. sondaj gemisi yolda 22.11.2021 | 10:37
06:06
02:02
Vahap Taştan: Faiz indirimi emlak sektörü için olumlu 19.11.2021 | 16:13
06:12
SON DAKİKA! Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararını açıkladı | Video 18.11.2021 | 14:20
24:38
02:56
Borsa İstanbul rekorlara devam edecek mi? 12.11.2021 | 16:49
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü A Para'da yeni asgari ücret ve AGİ üzerine değerlendirmelerde bulundu.