Barış Ürkün: Dolar endeksinde zayıflık bir müddet daha sürebilir

Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün, dolar endeksindeki seyri A Para'da değerlendirdi. Dolar endeksindeki geri çekilmenin gelişmekte olan ülkeler için olumlu olduğunu belirten Ürkün, "Dolar endeksinde zayıflık bir müddet daha sürebilir" dedi.