Video Ekonomide Bugün Barış Ürkün: Dolar endeksinde zayıflık bir müddet daha sürebilir

Barış Ürkün: Dolar endeksinde zayıflık bir müddet daha sürebilir

Barış Ürkün: Dolar endeksinde zayıflık bir müddet daha sürebilir
09.04.2021 | 11:57

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Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün, dolar endeksindeki seyri A Para'da değerlendirdi. Dolar endeksindeki geri çekilmenin gelişmekte olan ülkeler için olumlu olduğunu belirten Ürkün, "Dolar endeksinde zayıflık bir müddet daha sürebilir" dedi.

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