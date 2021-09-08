Barış Ürkün: Tahvil piyasasında dalgalı seyir görülebilir
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Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün A Para'da piyasaların gündemini değerlendirdi. İstihdam piyasasında belirgin toparlanmanın görülmesi durumunda Fed'in varlık alımlarında azaltıma gitmesinin yaklaştığı anlamı çıktığını ifade eden Ürkün, "Tahvil piyasasında dalgalı seyir görülebilir" dedi.