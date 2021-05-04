Borsa İstanbul’da banka hisseleri için ralli gelir mi? Hakan Kocaman: Türk borsası çok ucuz

Işık Menkul Değerler Genel Müdürü Hakan Kocaman A Para’da yayına katılarak Borsa İstanbul’u değerlendirdi. Kocaman, dünyada birçok borsanın aşırı değerlendiğini ve Türk borsasının ucuz kaldığını ifade ederek, “Normalleşme ile beraber düşen faiz ortamına girebilirsek bankacılık sektöründe bir ralli gelebilir. Bu anlamda endeksi çok ciddi yerlere gelebilir” dedi.