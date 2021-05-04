Borsa İstanbul’da banka hisseleri için ralli gelir mi? Hakan Kocaman: Türk borsası çok ucuz
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:59
02:14
Hüseyin Akseki: Borsa İstanbul’da banka hisseleri tarihi dip seviyelerinde 04.05.2021 | 16:18
02:12
02:19
01:42
Cem Tözge: Piyasalarda Mayıs ayı geçtiğimiz ezberleri bozabilir 04.05.2021 | 11:26
01:19
Naeem Aslam: En erken sıkılaştırma adımını İngiltere Merkez Bankası atabilir 04.05.2021 | 11:22
01:41
Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen: Küresel paladyum talebi artacak 03.05.2021 | 16:44
03:25
Ekonomist Belgin Maviş: Bankaların bilançoları tatmin edici 03.05.2021 | 16:39
02:43
Merkez Bankası faiz politikası nasıl şekillenecek? 03.05.2021 | 12:32
04:36
Borsa İstanbul’da Nisan ayı beklentileri neler? 03.05.2021 | 12:28
04:13
SON DAKİKA: Nisan ayı enflasyon rakamları geldi 03.05.2021 | 10:15
01:08
Doğukan Çiçek: Bakır fiyatları yeni rekorlar görebilir 30.04.2021 | 13:55
02:56
01:51
Dolar kuru için yön ne olacak? 30.04.2021 | 13:44
02:15
Fed'in varlık alım stratejisi ne zaman değişir? 30.04.2021 | 13:01
03:55
Hüseyin Akseki: Borsa İstanbul’da yabancı alıma geçti 29.04.2021 | 16:23
05:51
Stratejist Cüneyt Paksoy: Haziran ayı Fed toplantısı oldukça önemli oldu 29.04.2021 | 16:13
05:26
Nilüfer Sezgin: Yılın ikinci yarısında enflasyon için düşüş beklentisi var 29.04.2021 | 16:10
02:41
Fed piyasalara ne mesaj verdi? 29.04.2021 | 16:05
01:02:55
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu 29.04.2021 | 11:56
Işık Menkul Değerler Genel Müdürü Hakan Kocaman A Para’da yayına katılarak Borsa İstanbul’u değerlendirdi. Kocaman, dünyada birçok borsanın aşırı değerlendiğini ve Türk borsasının ucuz kaldığını ifade ederek, “Normalleşme ile beraber düşen faiz ortamına girebilirsek bankacılık sektöründe bir ralli gelebilir. Bu anlamda endeksi çok ciddi yerlere gelebilir” dedi.