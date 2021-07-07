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Borsa İstanbul’da banka hisseleri yükselişini sürdürecek mi? Piyasada hangi sektörler öne çıkacak?

Borsa İstanbul’da banka hisseleri yükselişini sürdürecek mi? Piyasada hangi sektörler öne çıkacak?
07.07.2021 | 09:59

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Borsa İstanbul’da banka hisseleri yükselişini sürdürecek mi? Piyasada hangi sektörler öne çıkacak? 02:59
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Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün, A Para’da Borsa İstanbul’u değerlendirdi. Ürkün, kapanmanın sona ermesinden sonra ihracat odaklı ve hizmet şirketlerinin öne çıkabileceğini ifade ederek, “Bankacılık endeksi potansiyel vadeden durumda” dedi.

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