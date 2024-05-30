Oyuncu Gülşah Çomoğlu son yolculuğuna uğurlandı | Video
Hayatını kaybeden 38 yaşındaki oyuncu Gülşah Çomoğlu, Üsküdar’daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından Kanlıca Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Çomoğlu için Üsküdar Altunizade'de bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Çomoğlu'nun ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Gülşah Çomoğlu'nun eşi Gökhan Günal, taziyeleri kabul etti. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından helallik alındı, dualar edildi. Çomoğlu, Kanlıca Mezarlığı'nda toprağa verildi.
GÜLŞAH ÇOMOĞLU KİMDİR?
2018 yılında Gökhan Günal ile evlenen Gülşah Çomoğlu, Bilkent Üniversitesi Konservatuvar Bölümü'nden mezun olduktan sonra oyunculuk yapmaya başladı. Yüksek Sosyete, Umudun Kıyısında, Behzat Ç., Bir Ankara Polisiyesi ve Kasaba Doktoru adlı yapımlarda rol alan Gülşah Çomoğlu, İki Efendinin Kuşağı, Troyalı Kadınlar, Kafatası, Yeşil Kuş, Tanrı, Hürrem Sultan, Camdan Kalp ve Venedik Taciri adlı tiyatro oyunlarında rol aldı. 'Unutma Beni' adlı dizide canlandırdığı Asuman karakteriyle tanındı. 2018 yılında Gökhan Günal ile evlenen Gülşah Çomoğlu'nun 1 çocuğu vardı.
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