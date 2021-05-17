Borsa İstanbul’da hangi hisseler öne çıkacak? Yusuf Topçu: Teknoloji şirketleri çok daha ileri gidecek

Marbaş Menkul Değerler Araştırma Müdürü Yusuf Topçu A Para’da Borsa İstanbul’da sektörleri ele aldı. Topçu, Borsa İstanbul’da bilişim sektörünün piyasa değerinin 2 milyar dolar ile oldukça düşük olduğunu belirterek, “Önümüzdeki yıllarda teknoloji şirketlerinin çok daha ileri gittiğini göreceğiz” dedi.