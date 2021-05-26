Cem Tözge: Ons altın için 2000 dolarlar konuşulmaya başlanacaktır
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Ata Yatırım Cem Tözge A Para’da emtia fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Altın fiyatlarının ABD 10 yıllık tahvil faizlerine bağlı olarak hareket izlediğini ifade eden Tözge, “Ons altın için 2000 dolarlar konuşulmaya başlanacaktır. Ancak ben altında 2000 dolarla götürecek güçlü bir dinamik görmüyorum” dedi.