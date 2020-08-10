Ceylan: Kamu bankaları katalizör olacak

Bankacılık ve Finans Analisti Emrah Ceylan, TCMB ve BDDK’nın banka yönetimleriyle yaptığı toplantıyı değerlendirdi. Ceylan, Türkiye’nin bankacılık sisteminin güçlü yapısını korumaya devam ettiğini ifade ederek, “Özellikle kamu bankaları katalizörlüğünde bu hafta itibariyle de piyasalarda pozitif bir bakış açısı olmasını bekliyoruz” dedi.