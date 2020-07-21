Coşar: Avrupa Birliği’nin bütünlüğü için olumlu bir karar

Ahlatcı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar A Para’da son 20 yılın en uzun zirvesi olan AB Liderler Zirvesini değerlendirdi. Coşar, Euro Bölgesi’nde zorlanan ülkelere yardım sağlanmış olduğunu ifade ederek, “Avrupa Birliği’nin bütünlüğü için olumlu bir karar” dedi.