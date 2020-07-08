Video Ekonomide Bugün Dolar dar bantta sıkıştı! Dolar düşecek mi yükselecek mi?

Dolar dar bantta sıkıştı! Dolar düşecek mi yükselecek mi?

Dolar dar bantta sıkıştı! Dolar düşecek mi yükselecek mi?
08.07.2020 | 17:59

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Dolar dar bantta sıkıştı! Dolar düşecek mi yükselecek mi? 01:37
Dolar dar bantta sıkıştı! Dolar düşecek mi yükselecek mi? 08.07.2020 | 17:59
Petrol fiyatları 60 doları görür mü? 01:24
Petrol fiyatları 60 doları görür mü? 08.07.2020 | 15:36
BDDK'dan bankalara kredi çağrısı! 01:31
BDDK'dan bankalara kredi çağrısı! 08.07.2020 | 15:33
Öztürk: Altın fiyatlarında yön yukarı görünüyor 05:33
Öztürk: Altın fiyatlarında yön yukarı görünüyor 08.07.2020 | 15:18
Borsalara sert satışlar gelir mi? 04:14
Borsalara sert satışlar gelir mi? 08.07.2020 | 15:08
Özcan: Banka hisselerinde ciddi bir iskonto var 02:43
Özcan: Banka hisselerinde ciddi bir iskonto var 08.07.2020 | 14:50
Altın yükselişini sürdürür mü? Bundan sonraki hedefi ne? 03:38
Altın yükselişini sürdürür mü? Bundan sonraki hedefi ne? 08.07.2020 | 14:35
Murat: Piyasalara ABD değil Çin yön verecek 02:24
Murat: Piyasalara ABD değil Çin yön verecek 08.07.2020 | 14:20
Borsada olası düşüşlerde yatırımcı ne yapmalı? 02:57
Borsada olası düşüşlerde yatırımcı ne yapmalı? 08.07.2020 | 14:11
Borsada banka hisseleri ne zaman yükselir? 03:46
Borsada banka hisseleri ne zaman yükselir? 08.07.2020 | 13:45
Borsa İstanbul rekorlara doymuyor! Tarihi zirvesini geçebilecek mi? 02:37
Borsa İstanbul rekorlara doymuyor! Tarihi zirvesini geçebilecek mi? 08.07.2020 | 13:37
Güner: Banka hisseleri pusuda bekliyor! 06:12
Güner: Banka hisseleri pusuda bekliyor! 07.07.2020 | 16:57
Göktaş: Hükümetimizin kamu bankaları üzerinde ciddi teşvikleri olmuştur 01:36
Göktaş: Hükümetimizin kamu bankaları üzerinde ciddi teşvikleri olmuştur 07.07.2020 | 16:52
Aslanoğlu: İhracatta menzili daha uzaklara taşımalıyız 02:48
Aslanoğlu: İhracatta menzili daha uzaklara taşımalıyız 07.07.2020 | 16:48
Borsa İstanbul yeni zirvesine mi gidiyor? 02:07
Borsa İstanbul yeni zirvesine mi gidiyor? 07.07.2020 | 14:54
Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık hamlesi ne anlama geliyor? 01:54
Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık hamlesi ne anlama geliyor? 07.07.2020 | 14:40
Petrol fiyatları yükselecek mi? 01:47
Petrol fiyatları yükselecek mi? 07.07.2020 | 14:32
Altın fiyatları balon mu? Uzman isim A Para'da değerlendirdi 02:33
Altın fiyatları balon mu? Uzman isim A Para'da değerlendirdi 07.07.2020 | 12:01
Berk: Alınan önlemlerle Türkiye ekonomisinde pozitif bir etki oluştu 02:32
Berk: Alınan önlemlerle Türkiye ekonomisinde pozitif bir etki oluştu 07.07.2020 | 12:58
Altın düşecek mi? İşte altının kritikleri! 04:16
Altın düşecek mi? İşte altının kritikleri! 07.07.2020 | 11:49

A Para yayınına katılan Meksa Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Figen Özavcı Gümülcineli, son dönemde dar bantta sıkışan Dolar/TL'yi değerlendirdi. Gümülcineli, dolar/TL'de işlem hacminin çok düştüğünün altını çizerek, alınan tedbirlerin dolarda işlem yapmayı zorlaştırdığını bildirdi. Uzman isim, "Dolar/TL için negatif haber swap anlaşmaları olabilir. Bu beklentiden negatif bir haber gelirse yukarı yönlü hareket olabilir" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA