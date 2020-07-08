Dolar dar bantta sıkıştı! Dolar düşecek mi yükselecek mi?

A Para yayınına katılan Meksa Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Figen Özavcı Gümülcineli, son dönemde dar bantta sıkışan Dolar/TL'yi değerlendirdi. Gümülcineli, dolar/TL'de işlem hacminin çok düştüğünün altını çizerek, alınan tedbirlerin dolarda işlem yapmayı zorlaştırdığını bildirdi. Uzman isim, "Dolar/TL için negatif haber swap anlaşmaları olabilir. Bu beklentiden negatif bir haber gelirse yukarı yönlü hareket olabilir" dedi.