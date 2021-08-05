Dr. Berra Doğaner: Piyasalar için 2 önemli gelişme var

OSTİM Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Berra Doğaner A Para’da piyasaların gündemini değerlendirdi. Piyasalarda Covid-19 süreci ve enflasyon endişeleri olmak üzere 2 gelişmenin öne çıktığını ifade eden Doğaner, “ABD ekonomisi için stagflasyon (Durgunluk) tartışmaları hız kazanabilir” dedi.