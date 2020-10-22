Dr. Fatih Anıl: Pandemiden sonra internet satışındaki trafik yüzde 400 arttı
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Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Fatih Anıl, A Para’da pandemi sürecinin markaları nasıl etkilediğini değerlendirdi. Anıl, Türk markalarının internet satışının keyfini aldığını ifade ederek, “Pandemiden sonra internet satışındaki trafik yüzde 400 arttı” etti.