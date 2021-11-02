Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:02
Borsa İstanbul'da yükseliş sürecek mi? 02.11.2021 | 16:13
02:21
Şirin Sarı: Küresel düzeyde enerji problemi sürecek gibi görünüyor 02.11.2021 | 16:09
03:52
Dr. Mehmet Ali Gürbüz: Ons altın fiyatları için baskı azalabilir 02.11.2021 | 16:05
02:19
Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul kendi rekorunu kırmaya çalışıyor 02.11.2021 | 16:03
05:10
Fed hangi adımları atacak? 02.11.2021 | 16:20
12:44
Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Türkiye bölgesinin üretim üssü haline geldi 01.11.2021 | 14:21
35:46
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan faiz indirimi ve döviz rezervi mesajı 28.10.2021 | 11:22
03:31
Doç. Dr. Cüneyt Dirican: Bisikletin pedalının dönmesi lazım 25.10.2021 | 12:03
03:25
02:31
Ekonomist Belgin Maviş: Sanayi ve inşaat sektörü BIST 100'e destek verdi 22.10.2021 | 15:47
01:33
Oğuz Yılmaz: Borsa İstanbul'da 1570 puan aşılırsa yükseliş hız kazanır 22.10.2021 | 15:44
04:31
SON DAKİKA: Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı! 21.10.2021 | 14:09
03:17
Borsa İstanbul'da bilanço döneminde hangi hisseler öne çıkabilir? 19.10.2021 | 16:32
01:42
03:04
02:35
Ağustos ayı işsizlik rakamları belli oldu 11.10.2021 | 10:17
02:08
3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? 10.10.2021 | 12:40
04:07
Tonguç Erbaş: Dünyada enflasyon yükseliş eğiliminde 10.10.2021 | 12:32
02:06
Mustafa Keskintürk: Küresel enflasyon piyasaları rahatsız ediyor 10.10.2021 | 12:28
02:38
Altın fiyatları için yön ne olacak? Kasım ayı Fed toplantısına dikkat! 04.10.2021 | 12:33
İntegral Yatırım Satış Müdürü Dr. Mehmet Ali Gürbüz A Para'da emtia fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Fed'in açıklamalarının özellikle altın ve gümüş tarafında etkili olabileceğini belirten Gürbüz, "Önümüzdeki dönemde altın üzerindeki baskı azalabilir" diye konuştu.