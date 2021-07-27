Dr. Tolga Dağlaroğlu: Delta varyantı piyasalarda belirsizlik yarattı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Tolga Dağlaroğlu A Para’da piyasaların gündemini değerlendirdi. Delta varyantının piyasalarda bir belirsizlik yarattığını ifade eden Dağlaroğlu, “Enflasyondaki artış ABD ve Euro Bölgesi tarafında geçici faktörlerden kaynaklanıyor” dedi.