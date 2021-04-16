Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul'da sanayi endeksi yukarı yönlü hareketlenebilir
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Ekonomist Belgin Maviş A Para'da Borsa İstanbul'u değerlendirdi. BIST 100'de olası yükselişler için banka hisselerine ihtiyaç olduğunu belirten Maviş, "Bilanço beklentileri ile sanayi endeksinde yukarı yönlü hareketlenmeler görebiliriz" dedi.