Video Ekonomide Bugün Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen: Altın fiyatları enflasyon verisi ile hareketlenebilir

Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen: Altın fiyatları enflasyon verisi ile hareketlenebilir

Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen: Altın fiyatları enflasyon verisi ile hareketlenebilir
12.07.2021 | 15:46

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Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen A Para’da altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Kıymetli madenler özelinde likiditenin ne kadar süreceği yönündeki haber akışlarının etkili olduğunu ifade eden Ergezen, “ABD enflasyon verisiyle ons altın 1850 dolara hareketlenebilir” dedi.

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