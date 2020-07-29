Gerz: Borsa İstanbul hala ucuz

Ata Portföy Genel Müdürü Mehmet Gerz, A Para’da piyasaların gündemini değerlendirdi. Gerz, Türkiye’nin döviz ve faiz politikasının nasıl şekillendiğine dair bir yol göstermesi olması durumunda borsanın önünün açılacağını ifade ederek, “Borsa İstanbul hala ucuz. Dipten bir miktar prim yapsa da dolar bazında son 10 yılın en düşük seviyesine düşmüş bir borsadan bahsediyoruz” dedi.