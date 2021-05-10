Video Ekonomide Bugün Gram altın fiyatları 500 lira direncini kırar mı? Paksoy: Altın için geri çekilmeler alım fırsatı

Gram altın fiyatları 500 lira direncini kırar mı? Paksoy: Altın için geri çekilmeler alım fırsatı

Gram altın fiyatları 500 lira direncini kırar mı? Paksoy: Altın için geri çekilmeler alım fırsatı
10.05.2021 | 12:00

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gram altın fiyatları 500 lira direncini kırar mı? Paksoy: Altın için geri çekilmeler alım fırsatı 04:41
Gram altın fiyatları 500 lira direncini kırar mı? Paksoy: Altın için geri çekilmeler alım fırsatı 10.05.2021 | 12:00
Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul 1515 seviyesini aşarsa yeni yükseliş bandına girer 03:23
Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul 1515 seviyesini aşarsa yeni yükseliş bandına girer 10.05.2021 | 11:49
Hisse senedi piyasalarında beklentiler neler? Hangi gelişmeler fiyatlamada öne çıkabilir? 03:48
Hisse senedi piyasalarında beklentiler neler? Hangi gelişmeler fiyatlamada öne çıkabilir? 10.05.2021 | 11:41
Mustafa Keskintürk: Borsa İstanbul'da 1443 üzerinde aktivite artar 02:38
Mustafa Keskintürk: Borsa İstanbul'da 1443 üzerinde aktivite artar 10.05.2021 | 11:32
Borsa İstanbul’da hangi sektör hisseleri öne çıkabilir? 02:56
Borsa İstanbul’da hangi sektör hisseleri öne çıkabilir? 07.05.2021 | 12:47
Ekonomist Belgin Maviş: Dövizdeki geri çekilme Borsa İstanbul'a güç verdi 02:27
Ekonomist Belgin Maviş: Dövizdeki geri çekilme Borsa İstanbul'a güç verdi 07.05.2021 | 12:20
Gümüş ve altın fiyatları yükseliş trendine girer mi? 03:46
Gümüş ve altın fiyatları yükseliş trendine girer mi? 07.05.2021 | 09:04
Stratejist Selçuk Gönençler: Yatırımcılar ‘Kar al’ seviyesi belirlemeli 02:57
Stratejist Selçuk Gönençler: Yatırımcılar ‘Kar al’ seviyesi belirlemeli 07.05.2021 | 08:56
Borsa İstanbul’da yükseliş sürecek mi? 02:00
Borsa İstanbul’da yükseliş sürecek mi? 07.05.2021 | 08:51
Gelişen Piyasalar Stratejisti Piotr Matys: Fed’in sıkılaştırma adımı için risk var 01:55
Gelişen Piyasalar Stratejisti Piotr Matys: Fed’in sıkılaştırma adımı için risk var 07.05.2021 | 08:49
Stratejist Cüneyt Paksoy: Yapısal dönüşümü hızlandırmamız gerek 06:54
Stratejist Cüneyt Paksoy: Yapısal dönüşümü hızlandırmamız gerek 06.05.2021 | 14:34
Baki Atılal: Merkez Bankası bundan sonraki dönemde daha şahin mesajlar verebilir 06:38
Baki Atılal: Merkez Bankası bundan sonraki dönemde daha şahin mesajlar verebilir 06.05.2021 | 14:32
SON DAKİKA: Merkez Bankası Mayıs ayı faiz kararını açıkladı 04:00
SON DAKİKA: Merkez Bankası Mayıs ayı faiz kararını açıkladı 06.05.2021 | 14:11
Bakır ve paladyumda yükseliş sürecek mi? 01:15
Bakır ve paladyumda yükseliş sürecek mi? 06.05.2021 | 12:26
Ahmet Uluhan: Borsa İstanbul’da 1450 seviyesi aşılması durumunda yükseliş ivmelenebilir 04:23
Ahmet Uluhan: Borsa İstanbul’da 1450 seviyesi aşılması durumunda yükseliş ivmelenebilir 06.05.2021 | 12:19
Borsa İstanbul’da banka hisseleri yeniden ivme kazanır mı? 03:22
Borsa İstanbul’da banka hisseleri yeniden ivme kazanır mı? 06.05.2021 | 12:16
Borsa İstanbul’da hangi hisseler için alım fırsatı var? 02:43
Borsa İstanbul’da hangi hisseler için alım fırsatı var? 06.05.2021 | 12:09
Stratejist Mustafa Aşkın: Gelişmiş ülkelerde varlık balonları oluştu 02:03
Stratejist Mustafa Aşkın: Gelişmiş ülkelerde varlık balonları oluştu 06.05.2021 | 12:02
Merkez Bankası para politikasını nasıl şekillendirecek? 03:08
Merkez Bankası para politikasını nasıl şekillendirecek? 05.05.2021 | 16:23
Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul pozitif ayrışabilir 05:03
Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul pozitif ayrışabilir 05.05.2021 | 11:33

Stratejist Cüneyt Paksoy A Para’da gram altın ve ons altın üzerine değerlendirmelerde bulundu. Paksoy, orta ve uzun vadede gram altın fiyatları için hedefin teknik görünümde 550-600 lira olduğu ifade ederek, “Geri çekilmeler gram altında alım fırsatı olmaya devam edecek” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA