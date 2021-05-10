Gram altın fiyatları 500 lira direncini kırar mı? Paksoy: Altın için geri çekilmeler alım fırsatı

Stratejist Cüneyt Paksoy A Para’da gram altın ve ons altın üzerine değerlendirmelerde bulundu. Paksoy, orta ve uzun vadede gram altın fiyatları için hedefin teknik görünümde 550-600 lira olduğu ifade ederek, “Geri çekilmeler gram altında alım fırsatı olmaya devam edecek” dedi.