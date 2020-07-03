Video Ekonomide Bugün Haziran ayı enflasyon verisi açıklandı!

Haziran ayı enflasyon verisi açıklandı!

Haziran ayı enflasyon verisi açıklandı!
03.07.2020 | 10:29

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TÜİK Haziran ayı enflasyon verisini açıkladı. Buna göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %12,62, aylık %1,13 arttı. 2020 yılı Haziran ayında azalış gösteren tek ana grup %1,60 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. En az artış gösteren gruplar ise %0,70 ile konut, %0,87 ile alkollü içecekler ve tütün ve %0,97 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu

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