Hüseyin Akseki: Borsa İstanbul’da banka hisseleri tarihi dip seviyelerinde

İnfo Yatırım Satış ve Pazarlama Müdürü Hüseyin Akseki A Para’da yayına katılarak Borsa İstanbul’u değerlendirdi. Akseki, bankacılık tarafından bilançoların iyi geldiğini ancak bunların fiyatlamalara yansımadığını ifade ederek, “Banka hisseleri tarihi dip seviyelerinde” dedi.