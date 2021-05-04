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Hüseyin Akseki: Borsa İstanbul’da banka hisseleri tarihi dip seviyelerinde

Hüseyin Akseki: Borsa İstanbul’da banka hisseleri tarihi dip seviyelerinde
04.05.2021 | 16:18

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İnfo Yatırım Satış ve Pazarlama Müdürü Hüseyin Akseki A Para’da yayına katılarak Borsa İstanbul’u değerlendirdi. Akseki, bankacılık tarafından bilançoların iyi geldiğini ancak bunların fiyatlamalara yansımadığını ifade ederek, “Banka hisseleri tarihi dip seviyelerinde” dedi.

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