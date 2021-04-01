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Hüseyin Akseki: Borsa İstanbul'da halka arzdan sonraki primler yatırımcıyı cezbediyor

Hüseyin Akseki: Borsa İstanbul'da halka arzdan sonraki primler yatırımcıyı cezbediyor
01.04.2021 | 16:46

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İnfo Yatırım Satış ve Pazarlama Müdürü Hüseyin Akseki A Para'da Borsa İstanbul'u değerlendirdi. Akseki, yeni halka arzların borsadaki derinliği artırdığını ifade ederek, "Halka arzdan sonraki primler yatırımcıyı cezbediyor" dedi.

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