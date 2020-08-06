İkinci dalga endişesi piyasalarda nasıl fiyatlanıyor?

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Hakkı Öztürk, piyasaların gündemini A Para’da değerlendirdi. Öztürk, ikinci dalga değil daha birinci dalganın bitmediğini belirterek, “Sonbahar aylarını çok riskli buluyorum. Vaka sayılarındaki ciddi artış ekonomileri tekrar kapatabilir” yorumunu yaptı.