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Kaotik duruma rağmen ABD borsaları neden satış yemedi?

Kaotik duruma rağmen ABD borsaları neden satış yemedi?
08.01.2021 | 11:35

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İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadir Tuna A Para’da piyasaların gündemini değerlendirdi. Kırılganlık gelişmekte olan ülkelerde daha ön planda olduğunu ifade ederek, “Gelişmiş piyasalarda dinamikler, şoklara karşı bunları yönetilme açısından ciddi esnekliğe sahip” dedi.

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