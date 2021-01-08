Kaotik duruma rağmen ABD borsaları neden satış yemedi?

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadir Tuna A Para’da piyasaların gündemini değerlendirdi. Kırılganlık gelişmekte olan ülkelerde daha ön planda olduğunu ifade ederek, “Gelişmiş piyasalarda dinamikler, şoklara karşı bunları yönetilme açısından ciddi esnekliğe sahip” dedi.