Kavak: Borsada yeni rekorların gelmesi söz konusu olabilir
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Işık FX Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Yusuf Kavak, Borsa İstanbul’daki seyri değerlendirirken önemli açıklamalar yaptı. Kavak, 400 bin üzerinde açılan yeni hesap olduğunun altını çizerek, “Yeni rekorların gelmesi söz konusu olabilir” dedi.