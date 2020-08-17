Konut satışları rekor kırdı! KONUTDER Başkanı Elmas: Toparlanma füze şeklinde oldu

KONUTDER Başkanı Altan Elmas, A Para yayınında rekor kıran konut satışlarını değerlendirirken dikkat çeken açıklamalar yaptı. Elmas, hükümetin almış olduğu tedbirlerle çok iyi verim alındığını ifade ederek, “Toparlanma ‘V’ şeklinde oldu. Hata füze şeklinde oldu diyebiliriz” dedi.