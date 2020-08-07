Maviş: Altın piyasalara alternatif olacak
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Ekonomist Belgin Maviş, piyasaların gündemini A Para’da değerlendirdi. Maviş, net bir şekilde aşı ve tedaviye ilişkin haberlerin ortaya konulmasına kadar altının piyasalara alternatif olacağını ifade ederek, “Hisse senedi ve bunun karşısında altın olarak biz Ağustos ve Eylül ayını tamamlayacağız gibi görünüyor” dedi.