Merkez Bankası (TCMB) kritik faiz kararını açıkladı!
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Merkez Bankası Temmuz ayı PPK toplantısını gerçekleştirdi. Merkez, beklentilere paralel politika faizini %8.25 olarak sabit tuttu. Ekonomistlerin beklentisi de faizlerin sabit tutulacağı yönündeydi. TCMB bir önceki toplantısında faizi piyasanın indirim yönündeki beklentisinin aksine değiştirmemişti. Banka faiz indirim sürecine başladığı geçen yılın Temmuz ayından, indirime son verdiği geçen aya kadar faizi toplam 1575 baz puan aşağı çekti.