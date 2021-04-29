Naeem Aslam: Çip kıtlığı sistemik bir risk değil

Avatre Araştırma Müdürü Naeem Aslam A Para’da piyasaların gündemindeki küresel çip krizini değerlendirdi. Çip kıtlığı konusunda piyasalarda endişenin ilgili sektörlerdeki hisseleri şuan için baskıladığını ifade eden Aslam, “Çip kıtlığı sistemik bir risk değil” dedi.