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Onurcan Bal: Merkez Bankası'nın faiz karar metni kritik olacak

Onurcan Bal: Merkez Bankası'nın faiz karar metni kritik olacak
15.09.2021 | 16:09

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Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Onurcan Bal piyasaların gündemini değerlendirdi. Piyasalar için 23 Eylül'de gerçekleşecek PPK kararında sözlü yönlendirmenin öne çıkabileceğini ifade eden Bal, "Faiz karar metni kritik olacak" dedi.

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