Onurcan Bal: Salgın kaynaklı riskler sürüyor

Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Onurcan Bal, A Para’da yayına katılarak piyasaların gündemini değerlendirdi. ABD’de güçlü gelen ekonomik verilerin enflasyon endişesinin gündemde kalmasına neden olduğunu belirten Bal, “Güçlü verilere rağmen salgın kaynaklı riskler sürüyor” dedi.