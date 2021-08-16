Özlem Bayraktar Gökşen: Dolarda küresel gelişmeler etkili oluyor

Tacirler Yatırım Başekonomisti Özlem Bayraktar Gökşen A Para'da doların seyrini değerlendirdi. Gökşen, ABD'de gelen güven endeksinin beklentilerin altında gelmesi ve delta varyantı endişelerinin dolar endeksini zayıflattığını ifade ederek, "Dolarda küresel gelişmeler etkili oluyor" dedi.