Paranın Yönü | 11.08.2020
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OTOMATİK OYNAT
53:16
Paranın Yönü | 11.08.2020 11.08.2020 | 18:14
03:24
04:12
Gürsoy: Aşı haberleri borsaların seyri için olumlu 11.08.2020 | 14:34
03:24
Altın fiyatları sert düşüş için sinyal mi verdi? 11.08.2020 | 13:25
03:11
02:16
Borsa İstanbul’da hangi sektörler öne çıkacak? 11.08.2020 | 10:38
01:29
Bircan: FED likiditeyi artırıcı aksiyonlara devam edecek 11.08.2020 | 10:28
02:09
02:35
Toktay: Doların güç kaybetmesi kaçınılmaz 10.08.2020 | 16:26
02:27
02:42
05:05
Stratejist Paksoy: Borsa İstanbul'da yön tekrar yukarı olacak 10.08.2020 | 12:51
01:33
Karabulut: Altın fiyatları konusunda temkinli olunmalı 10.08.2020 | 12:05
02:56
Tuna: Türkiye son çeyreğe güçlü büyüme işaretleriyle çıkabilir 10.08.2020 | 11:51
03:34
Borsa İstanbul'a yön verecek gelişmeler neler? 10.08.2020 | 11:42
01:38
ABD-Çin görüşmesi altın fiyatları için kritik! Altın fiyatları düşecek mi? 10.08.2020 | 09:41
05:24
03:06
Ceylan: Kamu bankaları katalizör olacak 10.08.2020 | 08:52
04:22
Ürkün: Likiditenin kısılması kur oynaklığını düşürebilir 07.08.2020 | 18:02
02:08
Yılmaz: Banka hisseleri sudan ucuz hale geldi 07.08.2020 | 14:51
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