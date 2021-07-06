Şirin Sarı: Altın için Fed toplantısı kritik olacak

ALB Menkul Değerler Yatırım Uzmanı Şirin Sarı, A Para yayınında ons altın ve gram altın fiyatlarını değerlendirdi. Ons altında dip seviyesinin 1750-1760 bandı olduğunu ifade eden Sarı, " Altın için Fed toplantısı takip edilecek" dedi.