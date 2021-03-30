Şirin Sarı: Gümüş altına göre güçsüz kaldı
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ALB Menkul Değerler Yatırım Uzmanı Şirin Sarı, A Para yayına katılarak değerli metallerin seyrini değerlendirdi. Sarı, ABD 10 yıllıkların 1.70'in üzerinde yükselmesi altın fiyatlarını baskıladığını ifade ederek, "Gümüş ons altına göre güçsüz kaldı" dedi.