SON DAKİKA | 2021 enflasyon oranı belli oldu! TÜİK enflasyon (TÜFE) rakamlarını duyurdu

Son dakika haberi...Aralık ayı enflasyon oranı (TÜFE) belli oldu. Bununla beraber 2021 enflasyon rakamları da netleşmiş oldu. Türkiye İstastistik Kurumu (TÜİK) saat 10:00'u gösterdiğinde, emekli zammı, memur zammı, kira artış oranı hesaplaması gibi birçok konuda belirleyici olan enflasyon verisini son dakika duyurdu. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 13,58, yıllık bazda ise yüzde 36,08 oranında gerçekleşti.