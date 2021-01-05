Son dakika | Bakan Pekcan'dan ihracat açıklaması "2020 yılını tarihi bir rekorla kapattık" | Video
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Son dakika haberi: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan 2020 Yılı Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Bakan Pekcan ihracat rakamlarıyla ilgili olarak, "2020 yılını ihracatımızda tarihi bir rekorla kapattık." dedi. Bakan Pekcan, "2020 yılı son çeyrek itibarıyla 51,2 milyar dolarlık ihracatla en yüksek çeyrek dönem ihracat rekoru da kırılmıştır." ifadelerini kullandı.