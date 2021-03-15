Stratejist Cüneyt Paksoy: Dolar kuru için 7.50 pivot bölgesi

Stratejist Cüneyt Paksoy, dolar kuru için teknik değerlendirmelerde bulundu. Paksoy, dolar/TL'de sert düşüşün tepkisinin yaşandığını ifade ederek, "Dolar/TL'de 7.50 seviyenini çok önemsiyorum. 7.50 pivot bölgesi" dedi.