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Stratejist Cüneyt Paksoy: Ons altın sıkışma bandında

Stratejist Cüneyt Paksoy: Ons altın sıkışma bandında
22.03.2021 | 15:20

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Stratejist Cüneyt Paksoy A Para'da altın fiyatları üzerine teknik değerlendirmelerde bulundu. Paksoy, 1650-1700 bandının ons altın için önem kazandığını belirterek, "Ons altın fiyatları sıkışma bandında" dedi.

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