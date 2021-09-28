TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar: Döviz gelirlerinin artmasını bekliyoruz

Finansın Geleceği Zirvesi'nde konuşan Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, geçen yıl salgınla birlikte küresel ekonomide başlayan ve etkileri devam eden olumsuzluklara değinerek, salgının getirdiği bu ani duruşun hemen hemen tüm sektörlerin iş planlarını, nakit akışlarını ve ticaretini bozduğunu söyledi.