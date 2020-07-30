Teşvikler ve önlemler toparlanma için yeterli olacak mı?

Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman, ekonomilerin gündemini A Para’da değerlendirdi. Ferman, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının altını çizerek, “Türkiye gibi ülkeler daha hızlı koşma irade ve kararlılığına sahiptir” açıklamasını yaptı.