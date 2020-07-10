Video Ekonomide Bugün Tokat: Krizi atlattık yorumu için bence çok erken

Tokat: Krizi atlattık yorumu için bence çok erken

Tokat: Krizi atlattık yorumu için bence çok erken
10.07.2020 | 13:38

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OTOMATİK OYNAT

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TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arda Tokat A Para’da piyasaları ve normalleşme sürecindeki ekonomilerin genel durumunu değerlendi. Tokat, ekonomilerin açılmasıyla Covid-19’un yayılmasının arttığını ve bunun korkusunun devam ettiğini ifade etti. Ünlü akademisyen, “Krizi atlattık yorumu için bence çok erken” dedi.

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