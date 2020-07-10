Tokat: Krizi atlattık yorumu için bence çok erken

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arda Tokat A Para’da piyasaları ve normalleşme sürecindeki ekonomilerin genel durumunu değerlendi. Tokat, ekonomilerin açılmasıyla Covid-19’un yayılmasının arttığını ve bunun korkusunun devam ettiğini ifade etti. Ünlü akademisyen, “Krizi atlattık yorumu için bence çok erken” dedi.