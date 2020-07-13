Tözge: Önemli olan risk iştahının yüksek kalması
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Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge A Para’da gelişmekte olan ülkelerdeki piyasaları değerlendirdi. Tözge, gelişmekte olan ülkelere küresel risk iştahında olan artışla beraber para girişi olduğunun altını çizerek, “Burada belirleyici olan küresel risk iştahının yüksek kalması ve özellikle aşıyla ilgili olumlu beklentilerin fiyatlara yansıması” dedi.