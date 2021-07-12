Video Ekonomide Bugün TÜİK duyurdu: Türkiye'de işsizlik rakamları geriledi

TÜİK duyurdu: Türkiye'de işsizlik rakamları geriledi

TÜİK duyurdu: Türkiye'de işsizlik rakamları geriledi
12.07.2021 | 10:31

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Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 265 bin kişi azalarak 4 milyon 237 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,6 puanlık azalış ile %13,2 seviyesinde gerçekleşti.

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