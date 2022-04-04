Tüm zamanların Mart ayı ihracat rekoru kırıldı

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "İhracatımız 2021 yılında yakaladığı ivmeyi bu yıl da devam ettiriyor. Geride bıraktığımız Mart ayında ihracatımız geçtiğmiz yılın Mart ayına göre 19,8 artışla 22,7 milyar dolar olmuştur. Bu rakam tüm zamanların en yüksek Mart ayı ihracat rakamları oldu. Ocak ve Şubat ayında da en yüksek rakamları açıklamıştık. Bu yıl üçte üç yapmış olduk" dedi.