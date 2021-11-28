Tuna Çetinkaya: Borsa İstanbul'da iyimser havanın dışına çıkılmadı

İnfo Yatırım GMY Tuna Çetinkaya A Para'da piyasaların gündemini değerlendirdi. Çetinkaya, küresel piyasalarda enflasyonun ciddi bir baskı oluşturduğunu ve AB-ABD tarafında atılacak adımların Türkiye içinde önemli olduğunu belirterek, "Borsa İstanbul'da iyimser havanın dışına çıkılmadı" dedi.