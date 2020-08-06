Tuna: Covid-19 aşısı konusunda piyasaları rahatlatacak haber gelmedi

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadir Tuna, piyasaların gündemini A Para’da değerlendirdi. Tuna, Covid-19 aşısı konusunda piyasaları rahatlatacak haberin gelmediğini ifade ederek, “Emtia tarafında fiyat artışının bu denli hızlı olması ciddi bir paniğin göstergesi” dedi.