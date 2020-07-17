Ulusoy: Türkiye diğer ülkelere göre daha erken toparlayacak
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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Merve Karacaer Ulusoy, Türkiye’de pandemi döneminde alınan tedbirleri değerlendirdi. Ulusoy, konut ve otomotivde verilen teşvikler ciddi anlamda önemli diyerek, “Türkiye diğer ülkelere göre daha erken toparlayacak” dedi.