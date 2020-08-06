Ünlü akademisyenden dikkat çeken borsa yorumu: Murat: Borsa endeksinde fırsatlar var
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TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atılım Murat, A Para’da piyasaların seyrine dair açıklamalar yaparken dikkat çeken ifadeler kullandı. Murat, finansal piyasalar ile reel ekonomi arasında bir kopukluk olduğunu belirtti. Uzman isim, önemli şirketlerin Borsa İstanbul’un zirve seviyelerinde bile ucuz olduğunu bildirerek, “Rasyonel yatırımcı uzun vadede kazanç için kısa vadede kaybı göze almalıdır” dedi.